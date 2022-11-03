فيلم «هشتاج جوزني» يحقق 69 ألف جنيه إيرادات مع بداية عرضه في السينما

انطلق عرض فيلم «هشتاج جوزني»، في دور العرض السينمائي، حيث يجمع بين أمير المصري ومايان السيد، في أول بطولة مطلقة تجمعهما سويًا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وحقق إيرادات وصلت إلى نحو 69 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن فيلم «هشتاج جوزني»، بالتزامن مع انطلاق عرضه في السينما، في السطور التالية:

أبطال فيلم «هشتاج جوزني»

- الفيلم بطولة أمير المصري، مايان السيد، صابرين، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، إسلام إبراهيم، دينا، ريهام الشنواني، حسام داغر، إسماعيل فرغلي.

- من تأليف محمد سمير مبروك.

- إخراج عصام نصار.

قصة فيلم «هشتاج جوزني»

- تدور أحداث فيلم «هشتاج جوزني»، في إطار رومانسي كوميدي.

- يلعب أمير المصري، شخصية فارس يعمل DJ، له علاقات متعددة بالجنس الآخر، يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي هدفها تزويج الفتيات، يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، تصل إلى ذروتها عندما يقع في الحب بشكل حقيقي.

- وتجسد مايان السيد في الفيلم، شخصية لي لي، فتاة رومانسية حالمة عاشقة للأطفال، يقع في حبها الشاب فارس رغم كل ما يمر به من أزمات، وكل ذلك في إطار كوميدي.

- نُظم عرضًا خاصًا للفيلم يوم 1 نوفمبر من الشهر الجاري، وحضره أبطال الفيلم، وعدد كبير من النجوم وأصدقاءهم من داخل الوسط الفني.