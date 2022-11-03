قطع المياه 12 ساعة عن مركز ناصر في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، انقطاع المياه عن مدينة ومركز ناصر، وضعف المياه عن قريتي بلفيا وأبشنا بمركز بني سويف، لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة 8 صباح السبت المقبل، حتى الساعة 8 مساء اليوم ذاته.

تطهير محطة مياه أشمنت

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه، إلى وجود أعمال تطهير بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر وتوقفها، وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

توزيع مياه مجانية

وأوضحت أنّه جرى الدفع بسيارات مياه نقية مجانا في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.