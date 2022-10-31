الجامعات الخاصة: إتاحة التنسيق أمام الطلاب مرة أخرى منتصف العام الدراسي

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة انتهاء تنسيق القبول لمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري 2022-2023 وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس والقواعد المعمول بها في هذه الشأن، موضحاً ان أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة والأهلية تجاوز 71 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، مشيراً إلى أنه من المقرر إتاحة التسجيل مرة أخرى أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعات حققت خلال العام الدراسي الجاري نسب معقولة في الإشغال من قبل الطلاب بخلاف العام الماضي، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم مرة أخرى في منتصف العام الدراسي الجاري وبعد انتهاء الامتحانات، مشيراً إلى أن هناك بعض الأماكن الشاغرة بعدد من الكليات، حيث يمكن للطلاب التقدم وقتها من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة ووفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور .

الجامعات الخاصة

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الالتزام بالقرارات التي اتخذها الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق بالضوابط والقواعد والحدود الدنيا لقبول الطلاب بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

الجامعات الخاصة : توجد أماكن شاغرة بعدد من الكليات و إتاحة فرصة التقديم مرة أخرى نهاية شهر واحد