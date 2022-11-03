موقع شئون الطلاب بالأزهر.. يقدم خدمات تعليمية وإدارية للطلاب

يسعى الأزهر الشريف، للاندماج في أجندة التنمية المستدامة «مصر 2030»، والمرتبطة بمنظومة التحول الرقمي لجميع المعاهد والجامعات الأزهرية، والتي تهدف إلى الوصول لتقديم الخدمات التعليمية والإدارية، على أن تكون قادرة على مواكبة التغيير التكنولوجي في العصر الحديث، ولتسهيل التواصل بين جميع طلاب الأزهر في جميع محافظات ومدن الجمهورية.

كما يسعى لتوفير كافة الخدمات الإدارية والتعليمة بشكل سهل وسريع لجميع طلاب الأزهر، لذلك تم إنشاء نظام حديث لإدارة شئون الطلاب بالمعاهد والكليات الأزهرية المختلفة.

وتستعرض «الوطن»، الرابط الخاص بموقع شئون الطلاب بالأزهر، من أجل التسهيل على الطلاب قضاء احتياجاتهم الإدارية بشكل سريع وسلسل.

موقع شئون الطلاب بالأزهر

يستطيع جميع الطلاب، إنهاء كافة الإجراءات الإدارية أو التعليمية، مع المعاهد والجامعات الأزهرية المختلفة من خلال الدخول السريع على الرابط ، حيث يتم تسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب او الطلبة، اذا كان الاستخدام يتم للمرة الأولى، في حين يمكن للطلاب المسجلين، الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين به ويشمل الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الخاص بجامعة الأزهر من خلال الرابط

- ويمكن متابعة الطلبات الخاصة بالتحول بين المعاهد الأزهرية من خلال الرابط.

- ويمكن متابعة شئون الطلاب من غياب وحضور من خلال الرابط.

مصاريف المعاهد الأزهرية 2022 - 2023

- مصاريف المرحلة التمهيدية بالأزهر 66.85 جنيه.

- مصاريف المرحلة الإبتدائية بالنسة لطلاب صفوف النقل والشهادة 67.35 جنيه.

- مصاريف الطلاب بالنسبة للمرحلة الإعدادية الأزهرية 2023، خاصة بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 77.35 جنيه.

- مصروفات طلاب المرحلة بالمدارس الثانوية الأزهرية 2022-2023 ، لكل من الصفوف الأول الثانوي والثاني والثالث 90.30 جنيه.