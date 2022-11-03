حالة الطقس في مصر غدا الجمعة 4-11-2022.. استقرار بالأحوال الجوية

انتهت حالة التقلبات الجوية التي شهدتها عدد كبير من المدن والمحافظات خلال الأيام الماضية، وفقا لتقرير الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن طقس غدا الجمعة، سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، وصولا إلى شمال الصعيد، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأشارت «الأرصاد»، إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وذلك على الطرق المؤدية من وإلى القـاهرة الكبرى ومدن القناة، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة 4-11-2022، على جميع مدن الجمهورية الكبري، كما يلي:

- القاهرة 27- 18.

- العاصمة الإدارية 27- 18.

- 6 أكتوبر27- 18.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 27- 18.

- كفر الشيخ 26- 17.

- المنصورة 27- 18.

- دمياط 26- 19.

- بورسعيد 25- 20.

- الإسماعيلية 27- 17.

- السويس 27- 20.

- الزقازيق 27- 18.

- شبين الكوم 27- 18.

- طنطا 26- 17.

- شلاتين 30- 23.

- الإسكندرية 25- 16.

- العلمين الجديدة 25- 16.

- وادي النطرون 27- 18.

- مطروح 25- 16.

- السلوم 26- 16.

- سيوة 23- 12.

- العريش 26- 19.

- رفح 25- 19.

- الطور 27- 21.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 27- 22.

- نخل 23- 12.

- طابا 25- 19.

- نويبع 27- 20.

- حلايب 27- 22.

- شرم الشيخ 28- 21.

- الغردقة 28- 20.

- مرسى علم 27- 22.

- الفيوم 27- 18.

- بني سويف 27- 17.

- المنيا 27- 15.

- أسيوط 28- 15.

- سوهاج 28- 16.

- قنا 29- 17.

-الأقصر 28- 18.

- أسوان 29- 18.

- الوادي الجديد 29- 14.

- أبو سمبل 30- 18.

- أبو رماد 29- 22.

- رأس حدربة 27- 22.