نشاط مكثف للكنيسة في الداخل والخارج قبل صوم الميلاد: تعيينات وافتتاحات

شهدت الكنيسة الأرثوذكسية في الداخل والخارج نشاط مكثف من «رسامة- تعين- شمامسة»، وافتتاح مراكز تابعة للكنيسة لخدمة المقيمين في الخارج والداخل، بمناسبة اقتراب بداية صوم الميلاد المجيد، وذلك وفق ما ذكر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشار القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إلى أن الأنبا إسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للأقباط الأرثوذكس، صلى القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بقرية البرانقة بمركز ببا، وعقب صلاة الصلح قام برسامة -تعيين- عدد من أبناء الكنيسة شمامسة، كما اجتمع مع أقباط القرية وخدام الكنيسة حيث هنأهم بافتتاح الكنيسة.

أسقف البحر الأحمر يعين 101 شماس جديد بالإيبارشية

وأضاف موسى، أن الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، صلى كذلك القداس الإلهي، في كنيسة القديس مار مرقس بالغردقة ثم قام بسيامة 85 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و12 في رتبة أغنسطس (قارئ)، و4 في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

هذا ورسم -عين- الأنبا تيموثاوس، أسقف إيبارشية الزقازيق، 46 من أبناء كنيسة السيدة العذراء والقديس أبو مقار بقرية القراقرة بمركز منيا القمح، في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما صلى صلوات رسامة 35 من أبناء كنيسة السيدة العذراء بقرية ميت بشار بمركز منيا القمح، في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها، وجاء هذا عقب صلاة القداس الإلهي.

وترأس الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا، القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح قام برسامة 80 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشاركه في الصلاة الأنبا متاؤس، أسقف دير السريان.

افتتاح المركز الثقافي الأرثوذكسي بهولندا

وفي سياق متصل قام الأنبا أرساني، أسقف هولندا للأقباط الارثوذكس، بافتتاح المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بكنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الإنجيلي في بلجيكا وذلك خلال الاحتفال بالذكري الثالثة لتدشين الكنيسة على يد البابا تواضروس الثاني حيث زارها قداسته ودشنها يوم 17 أكتوبر من العام 2019.

وصلى الأنبا أرساني، القداس الإلهي بهذه المناسبة ورسم عقب صلاة الصلح مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) ومجموعة أخرى في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) ومنح سر المعمودية لبعض الأطفال من أبناء الأسر المصرية المقيمين ببلچيكا، شارك في الصلوات والاحتفال الأب القمص موسى سرور، كاهن الكنيسة والأب القمص جورجيوس آڤا مينا، وخورس الشمامسة، وبعد نهاية القداس قدم فريق كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم الروحية، وكان ذلك بحضور عدد من أبناء الكنيسة المقيمين هناك.

وفي إيبارشية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، صلى الانبا كاراس، أسقف إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وماريلند ووست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، القداس الالهي بكنيسة السيدة العذراء مريم - ميرلاند، وقام بسيامة الدكتور بيتر ابادير امين الخدمة بالكنيسة، شماس كامل (دياكون) باسم الدياكون بيتر، كما قام بسيامة 22 شماس، 6 ابسالطيس، 16 اناغنوستيس، وايضاً قام بافتتاح مكتبة استعاريه للشباب واطفال مدارس الاحد.