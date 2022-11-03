أوكرانيا: لم نقدم تنازلات خارج اتفاقية الحبوب ولا نستهدف الممرات البحرية

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان لها اليوم الخميس، عدم تقديم أية تنازلات خارج اتفاقية الحبوب، لإعادة روسيا إليها، وشددت الخارجية الأوكرانية على أنّها لم تعرض أبدا موانئ البحر الأسود للخطر، وتابعت: «لم نستخدم ولا نخطط لاستخدام ممرات الحبوب في أغراض عسكرية»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تراجع العقود الآجلة للقمح

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في أمريكا وأوروبا، الأربعاء، بعد أن أعلنت روسيا استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد أن أوقفته نهاية الأسبوع الماضي في خطوة هددت الأمن الغذائي العالمي.

وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطا في بورصة شيكاغو للتجارة بنحو 6% إلى نحو 8.47 دولار وهو ما يقلص ارتفاعه بعد إعلان روسيا تعليق الاتفاق.