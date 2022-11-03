سقوط 3 تجار مخدرات بـ820 طربة حشيش في الإسكندرية والإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 820 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرتي «قسم شرطة محرم بك – مركز شرطة الإسماعيلية» مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديريتي أمن (الإسكندرية - الإسماعيلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة محرم بك وبحوزته عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما – مبلغ مالي - هاتف محمول.

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامي) حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامي) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).

ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (5,740,000) خمسة ملايين وسبعمائة وأربعين ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.