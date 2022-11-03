سقوط 10 تجار مخدرات في حملة بالقليوبية.. وضبط 50 كليو بانجو بالشرقية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 10 متهمين، فضلا عن تنفيذ 2543 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 50 كيلو جرام لمخدر البانجو بالشرقية

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 50 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ضبط 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 64824 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.