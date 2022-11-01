القبض على 20 تاجر مخدرات في حملة موسعة بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز في نطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 20 تاجر مخدرات

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

- ضبط (18) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهمًا، لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ (2432) حكمًا قضائيًا متنوع.

- ضبط (7) قطعة سلاح ناري وأبيض.