الشامي لـ أنغام: أحمد فتحي ساب شغله بالكويت ورجع مصر لما سمع «مشوار طويل»

قال الفنان أحمد فهمي إن أغنية «مشوار طويل» في فيلم «تيتو» تُعد أقرب الأغاني لقلبه والتي كتبها بنفسه.

من جانبه، علق الفنان محمد نور على الأغنية، قائلا: «الأغنية أثرت في ناس كتير جدا، وفنانين كتار طلعوا في برامج وقالوا إنهم خدوا طاقة إيجابية بسببها»، والتقط الفنان أحمد الشامي منه الحديث قائلا: «من ضمنهم الفنان أحمد فتحي طلع في برنامج واتكلم عن الأغنية دي، كان في الكويت بيشتغل وبعد كده سمع الأغنية كتير، وفجأة قرر يرجع مصر».

تجربة أحمد فهمي في التلحين والكتابة

وأشار أحمد فهمي إلى أنه خاص تجربة تلحين وكتابة الأغاني، بعد وفاة صديقهم حيث كان يكتب لهم كلمات الأغاني، متابعا: «في الأول خالص كنا بناخد الكلام من واحد صاحبنا اسمه محمود، وكنت بحبه جدا وكان بيكتب حلو أوي، وكتب لنا أغنية (هي دموع ولا أكتر) و(صورتك)».

وأضاف أحمد فهمي أنه كتب أغنية تدعى «قطر الحياة»، وغنتها فرقة واما في فيلم «تيتو»، بينما الأغنية الثانية لم ترَ النور، كاشفا عن سبب ذلك، «مغنناش أغنية (صياد) علشان كان فيها كلمة حسينا أنها أوفر.. كانت كلمة خياشيم».

سر تكرار كلمة «يا ليل»

ولفت إلى أنه كتب ولحَّن أغنية «يا ليل»، متابعا: «كلمة يا ليل اتعادت 300 ألف مرة في الأغنية علشان مكنتش لاقي حاجة على القافية»، موضحا أنه لحن أيضا أغنية «تحلفلي أصدق»، وغيرها من الأغاني.

استضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، وذلك في حلقة جديدة للبرنامج، تسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغانٍ شبابية.