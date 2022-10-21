«الغرف التجارية»: استقرار أسعار الملابس المحلية في السوق

تشهد أسواق الملابس الجاهزة استقرارًا سعريًا في الآونة الأخيرة، بدعم من ارتفاع نسبة المحلي في السوق مقابل المستورد، واستحواذ الأول على أغلب الحصة السوقية.

وأكد محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ أسواق الملابس الجاهزة في الوقت الحالي تشهد استقرارًا في الأسعار، ولم تتحرك سوى بمستويات أسعار التضخم العالمي، خلال الفترة الماضية فقط.

استقرار أسعار الملابس الجاهزة

وقال «الداعور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أبرز أسباب الاستقرار تعود إلى ركود في أسواق الملابس خصوصًا مع بدء العام الدراسي الجديد، متوقعًا مزيدًا من الاستقرار في أسعار الملابس الجاهزة، خلال الفترة المقبلة.

وأشار محمود الداعور، إلى أنّ المحلات بدأت في عرض الملابس الشتوية، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا بنسبة 10% في شهر نوفمبر المقبل، ولن تزيد على ذلك.

سعر المحلي من الملابس الجاهزة مستقر

وأرجع رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، الارتفاع الطفيف المتوقع في الملابس الشتوية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من خارج البلاد، إذ تعتمد مصر على استيراد نسبة من الخامات للتصنيع المحلي والتصدير.