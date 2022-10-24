«الغرف التجارية»: 22 مليار دولار قيمة القروض والمنح المتاحة للقطاع الخاص

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ هناك أكثر من 300 يورو منح من الاتحاد الأوروبي لـ 102 مشروع، كما يتم تقديم دعمًا فنيًا لرواد الأعمال من خلال محضنات أو مسرعات أعمال أو تقديم منح لهذه الشركات.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات جلسة فرص وأفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «المشكلة الأساسية للشركات ليس توفير التمويل، فهناك 22 مليار دولار منح وقروض ميسرة متاحة للقطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص لا يعرف أنها موجودة وإذا علم ذلك فإنه لن يستطيع الوصول إليها».

وتابع: «هناك مبادرة عملنا عليها لفترة، حيث تعمل في أكثر من مجال مثل حصر الآليات للحصول على التمويل، وأتمنى إنشاء وحدة داخل وزارة التعاون الدولي لتنظيم ندوات على مستوى المحافظات للتعريف بتوفير التمويل ودعم الشركات التي تريد الحصول على التمويل ودعم منظمات الأعمال للحصول على منح».

وطالب، بضرورة حصر كل المناقصات المطروحة من الهيئات الإنمائية والتمويلية في مصر ودول العالم المتاح للشركات المصرية الدخول فيها، والربط بين الشركاء من دول مختلفة مثل استخدام ضمانات للاستثمار.