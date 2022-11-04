ورشة عمل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: يجب إنشاء محافظة للواحات

انتهت ورشة عمل «الإدارة المحلية ومحافظة الواحات البحرية»، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من التوصيات، والتي كان آخرها متعلقًا بإنشاء «محافظة الواحات».

التوصية التاسعة والأخيرة كانت «الموافقة على التقسيم الإداري الجديد وإنشاء محافظة الواحات البحرية»، وذلك لعدد من الأهداف التي نصت عليها توصيات الورشة، وهي:

أهداف تدشين محافظة الواحات البحرية

- الحفاظ على الأمن القومي المصري.

- زيادة تعمير الصحراء الغربية.

- خلق فرص عمل للشباب تماشيا مع استراتيجية الدولة.

وطالبت توصيات ورشة عمل «الإدارة المحلية ومحافظة الواحات البحرية» التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمراعاة بعض النقاط عند تدشين المحافظة، والتي جاءت على النحو التالي:

نقاط يجب مراعاتها عند تدشين «الواحات البحرية»

- عمل بنية تحتية جيدة لجذب المستثمرين.

- عمل خريطة استثمارية أو قائمة بالمشروعات المتاحة للاستثمار بالواحات البحرية لدعم التنميه بها.

- تقنين الأوضاع لأهالي الواحات البحرية للاستمرار في التوسع الزراعي والعمراني.

- إنشاء منطقة صناعية بالواحات البحرية وإنشاء مصانع للأسمنت والأسمدة.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.