سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي لمناقشة ترتيبات «COP27»

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالاً صباح اليوم، من «أنتوني بلينكن»، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول الترتيبات الخاصة بمؤتمر COP27.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الأمريكي حرص الولايات المتحدة على المشاركة في المؤتمر، والعمل المشترك مع مصر من أجل نجاحه وتحقيق أهدافه في مواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ.

وأعرب «شكري» عن تقديره للموقف الأمريكي، مؤكداً أن مصر اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة فعالة من جانب الوفود الرسمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ خلال المؤتمر.

تقدير أمريكي للجهود المصرية

وأضاف السفير أحمد أبو زيد بأن الحديث بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي تناول أيضاً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها مصر في إطار دعم المسار الدستوري ورئاستها لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، متمنياً استمرار اضطلاع مصر بهذا الدور الهام.

كما تطرق إلى الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث أكد سامح شكري لنظيره الأمريكي أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة تجنب أية إجراءات تصعيدية أو استفزازية ضد الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل استئناف عملية السلام عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

ومن ناحية أخرى، تناول الاتصال في شق منه موضوعات حقوق الإنسان، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض الجهود المصرية المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والقرارات الأخيرة الخاصة بلجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى أهم نتائج الحوار الوطني.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن وزيري الخارجية أعربا في نهاية الاتصال عن حرصهما على استمرار الحوار بين البلدين لتعزيز الشراكة فيما بينهما، وتكثيف آليات التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية.