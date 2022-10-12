المركز القومي للترجمة يشارك بمعرض زايد للكتاب في دورته الثامنة

‎‎يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بمعرض زايد للكتاب في دورته الثامنة، التي جرى افتتاحها اليوم، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

إصدارات المركز القومي للترجمة

‎يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أهم وأحدث إصداراته، منها: «دليل علم النفس الإيجابي»، «جغرافيا الوقت»، «نحن ذوات إنسانية»، «السياسة الأخلاقية»، «بنية الشخصية»، «نظرية المعرفة»، «اللسانيات»، «عقولنا تتحدث»، «تقنيات مونتاج السينما والفيديو»، «استفزازات فلسفية»، «الذهن الاَلة»، «معنى الوجود الإنساني»، «الكون والفساد»، «فلسفة تاريخ الفن»، «تاريخ مختصر الكون»، «عقل الحيوان»، «النباتات والمخ البشري»، «الانقراض السادس: تاريخ لا طبيعي»، «عصر العلم»، «أنثربولوجيا الطعام والجسد»، «نهب الفقراء»، «مشاعر تصنع تاريخًا»، «المائة عام القادمة»، «فهم العلاقات الدولية»، «السياسة»، «القضاء على الجوع»، «فهم التنمية المستدامة»، «العمل مع الشباب»، «نظرية التطور الاقتصادي»، «جغرافيا السياسة في روسيا»، «متاهات: استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار».

ومن بين الإصدارات المشاركة في الدورة الثامنة من معرض زايد للكتاب، أيضا: «روسيا والغرب - لمن الغلبة»، «المناظرة الكبرى»، «العقد الأحمر»، «الحكومة الصالحة»، «المشاع»، «موسكو - القاهرة»، «محنة الإرهاب»، «فجر الثقافة البشرية»، «الأنثربولوجيا في مصر 1900-1967»، «مدخل إلى الإيدلوجيات السياسية»، «الغصن الذهبي»، «تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية»، «بين الحرية والإنسانية والقدر الإلهي في الفكر الإسلامي»، «المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي»، «الكنيسة المصرية وقادتها من العصر العثماني وحتى الوقت الحاضر»، «العقيدة والشريعة في الإسلام»، «الأرض الحمراء»، «حياة مشاهير الفراعنة»، «نور من الظلام»، «ناصر» و«ما الحياة: كيف تدب الروح في الكيمياء».