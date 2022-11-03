«المركز المصري الألماني» ينظم دورات جديدة لتأهيل الشباب لسوق العمل

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم دورتين تدريبيتين لشباب وبنات محافظة الدقهلية، لاستهداف الراغبين الانخراط في سوق العمل، من خلال إنشاء مشروع خاص بهم في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها.

التعرف على مراحل الوصول لفكرة مشروع

وأوضح المركز المصري الألماني، في منشور له، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التدريب الأول هو تدريب «توليد فكرة مشروعك»، الذي من خلاله يتم التعرف على مراحل الوصول لفكرة مشروع، والتعرف وتحديد الاحتياجات الحقيقية اللي موجودة لإمكانية توليد أفكار فعالة وناجحة، طرق العصف الذهني لتوليد الأفكار، تحديد أهداف المشروع.

بالإضافة إلى تكوين نموذج أولى لفكرة مشروعك، وتحديد طرق اختبار الفكرة للتعرف على التحديات التي يمكن التعرض إليها في مرحلة تنفيذ المشروع على أن يكون التدريب لمدة 3 أيام، من 12 إلى 14 نوفمبر من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا.

التعرف على نوع هيكل التكاليف الخاص بمشروعك

كما أشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة خلال المنشور إلى أن التدريب الثاني هو «كيفية بدء مشروعك الخاص»، الذي يستهدف التعرف على أشكال الشركات المختلفة واختيار الشكل المناسب لمشروعك والخطوات اللازمة لبدء مشروعك، وتحديد قيمة مشروعك المضافة والعمل على إبرازها، والتعرف على عملائك وتحديدهم، تحديد قنوات الاتصال مع العميل والتخطيط لبناء علاقة متينة مع عملائك، تكوين خطة تنفيذ للمشروع».

بالإضافة إلى وضع مخطط للشراكات المفيدة لبدء مشروعك، والتعرف على نوع هيكل التكاليف الخاص بمشروعك وتكوين خطة مبدئية له، التعرف على أنواع الإيرادات المختلفة وتحديد النوع الأنسب لمشروعك، على أن يكون التدريب مدته 3 أيام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، من الساعة 10 صباحاً إلى 4 عصراً، وذلك في قاعة تدريب المركز المصري الألماني بمقر جمعية إنماء مصر.