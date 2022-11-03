موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

حقق النادي الأهلي فوزا هاما وحصد 3 نقاط في مشواره ببطولة الدوري التي فقدها لعامين متتاليين، واستطاع الفوز برباعية مقابل هدف على فريق الداخلية.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، إغلاق صفحة المباراة التي أقيمت أمس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق طلائع الجيش في المباراة المقبلة له في الدوري، وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدوري

ويواجه الأهلى فريق طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا بالأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد الأهلى والسلام.

وتختص قناة أون تايم سبورتس بإذاعة مباريات الدوري ومنها مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري.

تردد قناة أون تايم سبورت

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد خوضه 3 لقاءات استطاع فيها تحقيق الفوز، وبذلك يتساوى مع الاتحاد السكندري في نفس النقاط والأهداف المسجلة له وعليه.