إحدى مستفيدات برنامج فرصة: «فتحت مشغل خياطة والمشروع زود دخلي»

في شارع بعزبة خيرالله بمنطقة مصر القديمة، يقع مشغل رضا قاسم للخياطة، إحدى مستفيدات برنامج «فرصة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تسليم أصول المشروعات للمستفيدات التي تتنوع ما بين أصول إنتاجية كالخامات وماكينات خياطة وفقاً لاحتياج المشروعات لدى المستفيدات.

لم تتلق رضا قاسم، أي تدريب لأن لديها خبرة مسبقة في الخياطة والتفصيل، وجرى تسليم أصول المشروع بعد دراسة الجدوى الخاص بها: «المشروع زود دخلي وأنا مبسوطة به»، بحسب ما روته في فيديو لها على الصفحة الرسمية لبرنامج فرصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يقدم برنامج فرصة أصول إنتاجية للمستفيدات لإقامة مشاريع صغيرة للاعتماد على أنفسهم بدلاً من الاتكال على الدعم الخارجي، وهو ما عبرت عنه رضا قاسم، قائلة: «أنا مبسوطة مكانش عندي غير مكنة قبل كدا وأنا بحب الخياطة عشان كدا كان نفسي أفتح مشروع».

يعتبر برنامج فرصة بمثابة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، ويساعد في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل.

أنشطة برنامج فرصة

البرنامج يشمل مجموعة من الأنشطة يتم تنفيذها من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، لذلك تتمثل أهدافه في تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي وتطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

للبرنامج مجموعة من المبادئ، حددتها وزارة التضامن، وهي تقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية، أيضاً يعمل على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركاء.