حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة في القاهرة 4 أيام: اعرف العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات فى منطقة الجمالية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة، وجرى اقتيادها إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة الجمالية بالقاهرة، فكانت بدايتها بلاغا إلى رجال الشرطة يفيد قيام إحدى سيدة بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين أنها سيدة مقيمة في منطقة العمرانية وبحوزتها مشغولات ذهبية مجهولة المصدر.

وعقب مواجهتها عن مصدر المضبوطات التي بحوزتها اعترفت بسرقتها من مسكن سيدة تعمل لديها بأسلوب المغافلة، وجرى استدعاء المجنى عليها وتعرفت على المضبوطات واتهمتها أنها سرقتها منها، وتم إقتياد المتهمة إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة لكشف ملابسات وظروف الواقعة.

عقوبة السرقة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، فقد كشف محمد ثابت المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن»، أن المواد 317 و318 من قانون العقوبات حددت عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، وأنه في هذه الحالة لم تقترن بظروف مشددة، بالتالي سيتم معاقبة المتهمة بالحبس أما في حال اقتران السرقة بظرف مُشدد فسيتم معاقبتها بالحبس مع الشغل.