قطع التيار الكهربائي عن مناطق بحي السويس بسبب الصيانة لمدة 4 ساعات

أعلنت رئاسة حي السويس، بمحافظة السويس عن فصل الكهرباء عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق الحي بسبب إجراء أعمال الصيانة على أن يجرى إعادة التيار بعد الانتهاء من تلك الأعمال.

فصل الكهرباء عن مناطق حوض الدرس والتأمين الصحى

وقد ذكر بيان صدر عن رئاسة حي السويس، بمحافظة السويس، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي منطقة حوض الدرس بالكامل حتى «مطافئ الأربعين، ومستشفى التأمين الصحي، وسنترال حوض الدرس، وقسم شرطة السويس، ومطافئ السويس، والاستاد الرياضي»

وحدد بيان رئاسة الحي أن موعد فصل التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة في تمام الساعة التاسعة صباح غد الجمعة الموافق 4 نوفمبر 2022 حتى الساعة الواحدة ظهراً، حيث سيتم إجراء صيانة للمحولات الموجود بتلك المناطق.

التنسيق للاستعداد بالمحولات البديلة

ويتم التنسيق بين رئاسة حي السويس، وبين الجهات المحدد فصل التيار عنها لوقوعها في نطاق الإصلاحات حتى يتم الاستعداد بالمحولات البديلة، لاستخدامها لحين عودة التيار الكهربائي.