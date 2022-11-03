خريطة فصل التيار الكهربائي عن قرى الدقهلية غدا للصيانة.. 4 ساعات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع «كوم النور»، غدا الجمعة، ولمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 7 حتى 11 صباحا.

مدة فصل الكهرباء

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، في بيان صحفي، ورود ما يفيد فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع كهرباء كوم النور غدا الجمعة، من الساعة 7 إلى 11 صباحا، لإجراء أعمال الصيانة بها، ما يترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن 7 قرى وجهات التي تتغذى من لوحة توزيع كوم النور.

القرى والجهات المتأثرة بفصل الكهرباء

وذكرت رئاسة المركز، أن 7 قرى في مركز ميت غمر ستتأثر بفصل التيار الكهربائي، وهي «قرية كوم النور- قرية سمبو مقام- قرية البوها – كفر الهجرسي- عزبة حنوش- قرية سنتماي – قرية بشالوش»، علاوة على عدد من الجهات الحكومية بتلك القرى وهي «محطة مياه ميت غمر بقرية ميت محسن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وعمليات المياه التابعة لها بالقرى، والوحدات الصحية بالقرى، وإدارة التموين بالقرى، ومركز شرطة ميت غمر للتنبيه على نقطة الشرطة التابعة لها بالقرى».

وأهابت رئاسة المركز بالمواطنين والجهات اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء، بتوفير بديل التغذية الكهربائية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.