قطع المياه عن 9 قرى بالسنبلاوين لمدة 7 ساعات لغسيل المروقات السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه عن 9 قرى بنطاق مركز السنبلاوين يوم السبت المقبل، وذلك لقيامها بأعمال غسيل للمروقات بمحطة مياه الحجايزة، الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع المياه لمدة 7 ساعات وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

مواعيد قطع مياه الشرب

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان، أنه نظرا لأعمال غسيل للمروقات بمحطة مياه الحجايزة، سيتم انقطاع المياه عن 7 قرى وهم: «الحجايزة - الشرقيين- كفر سعد- السرسي - غزالة - عزبة لوليا - مليكة الكبرى - مليكة الصغرى - عزبة أبو حسين»، وذلك يوم السبت المقبل وذلك في الفترة من الساعة 8.00 صباحاً وحتى 2.00 مساء لمدة 7 ساعات.

وأهابت الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

قطع الكهرباء في غرب المنصورة

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة، عن قطع الكهرباء يوم السبت لمدة 5 ساعات، وأن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة امتداد شارع النخلة من الصدر، شارع مستشفى الصدر، والوحدة العربية من سندوب، شارع نبيل رستم».