اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الطريق مفروش بمبادرات خضراء»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 4 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «الطريق مفروش بمبادرات خضراء»

- «التخطيط» تعلن أسماء الفائزين في «المشروعات الخضراء الذكية»

- فوز 18 مشروعا بمبادرة «المشروعات الخضراء الذكية»

- «مدبولي»: مبادرة غير مسبوقة وتدعم التنمية.. و«محيي الدين»: نقطة تميز

- إطلاق مبادرة «القرية الخضراء» لتحديث قرى «حياة كريمة» بمعايير بيئية عالمية في جميع المحافظات

- معاون وزيرة البيئة: نستهدف تعريف المواطنين بكل ما يخص «تغير المناخ».. «معتمد»: لا إصلاح للبيئة دون مشاركة مجتمعية.. والبداية بـ «اتحضر للأخضر»

- مستشار «البيئة»: «إيكو إيجيبت» تواجه مخاطر التغيرات المناخية وتحمي التنوع البيولوجي

- «عليوة»: تستهدف رفع الوعي بالمحميات ودورها في الترويج للسياحة البيئية.. «الرفاعي» : مستمرون بعد COP27

- التحالف الوطني.. «التنمية أولا»

- توحيد جهود 24 منظمة ومؤسسة مجتمع مدني تحت مظلة مشتركة.. والتحالف: نحن شركاء للحكومة في التنمية الشاملة

- أمين سر التحالف: نستعد لإطلاق حملة توزيع المليون بطانية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء

- «التنسيقية» تناقش ملف مباشرة الحقوق السياسية

- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 33 مليارا و411 مليون دولار

- «الصحة»: مصر خالية تماما من أي إصابات بـ «الكوليرا»

- مصر تحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف توت عنخ آمون

الصفحة الثانية

- إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة للمرتبات في يناير

-«توفيق» يستعرض خطة تأمين مؤتمر المناخ مع مساعديه

«التنمية المحلية»: توجيهات بإحداث نقلة في «حياة كريمة»

- «معلومات الوزراء»: 43.1% من المواطنين يعتبرون «تغير المناخ» خطرا على مصر

- طلب إحاطة حول «الإنجاب بالإخصاب الصناعي»: مخالف

- بروتوكول بين «التضامن ومصر الخير» لتطوير 250 حضانة

- «كولر» يطلب التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط في انتقالات يناير

الصفحة الثالثة

- طريق COP27 مفروش بـ«المبادرات الخضراء»

- فوز 18 مشروعا بمبادرة «المشروعات الخضراء الذكية»

- معرض لمشروعات تجمع الحسنيين «ذكاء واستدامة» في كل المحافظات: ماكينات بالطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين

- تحديث مبادرة «حياة كريمة» بمعايير بيئية عالمية في «القرية الخضراء»

الصفحة الرابعة

- الجامعات تعرف طريق «الأخضر»

- مسابقة بـ «القاهرة» وتأهيل خريجي «عين شمس» سفراء للمناخ و«سوهاج» تستعد لـ التحول

- دعم المشروعات الخضراء أبرز توصيات منتدى المناخ الأفريقي بالجامعة البريطانية

- مستشار «البيئة»: «إيكو إيجيبت» تواجه مخاطر «المناخ» وتحمي التنوع البيولوجي

- منسق «المشروعات الخضراء»: تخصيص سفير لكل مشروع من الـ 18 الفائزة بالمبادرة

الصفحة الخامسة

- «الشباب والمناخ».. قافلة صديقة للبيئة للتوعية بمخاطر «الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون»

- التحكم في حيوانات الشارع وبنك «أصول وراثية» أبحاث لمنصة «الإسماعيلية» في COP27

- «الوادي الجديد».. أول محافظة صحراوية «صديقة للبيئة» في أفريقيا: دخلها الغاز

-«معتمد»: لا إصلاح للبيئة دون مشاركة المواطنين.. والبداية بـ«اتحضر للأخضر»

الصفحة السادسة

- التحالف الوطني «إيد بتبني»

- «الوطن» ترصد رحلة أكبر تجمع تنموي في مصر من «مجرد فكرة» إلى واقع على الأرض

- أكبر تجمع للعمل الأهلي في مصر.. التنمية تحد والحماية الاجتماعية قرار

- أمين سر «التحالف»: نستعد لإطلاق حملة «المليون بطانية».. و«ستر وعافية» مستمرة

الصفحة السابعة

- أعضاء الحوار الوطني: تجربة غير مسبوقة في العمل الأهلي وركن بمنظومة «الحماية»

- مدير «صناع الحياة»: لدينا 15 ألف متطوع وإجراءات الحماية ستؤدي إلى تراجع نسبة الفقر

- نائب رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة»: «كيانات التحالف» تقدم دعما لـ 600 ألف أسرة

- نائب رئيس جمعية الأورمان: وفرنا 220 ألف مشروع.. ونستهدف 500 ألف أخرى الفترة المقبلة

الصفحة الثامنة

- من الإسكندرية إلى الأقصر.. مصر تحتفي بمرور 100 سنة على اكتشاف "توت عنخ آمون"

- معارض فنية وصور نادرة ومحاضرات عن «فرعون المجد والخلود»

- زاهي حواس: «توت عنخ آمون» لم يبح بكل أسراره.. و«كارتر» سرق 19 قطعة من مقبرته