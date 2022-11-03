اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الطريق مفروش بمبادرات خضراء»
كتب:
محمد عزالدين
08:06 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 4 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «الطريق مفروش بمبادرات خضراء»
- «التخطيط» تعلن أسماء الفائزين في «المشروعات الخضراء الذكية»
- فوز 18 مشروعا بمبادرة «المشروعات الخضراء الذكية»
- «مدبولي»: مبادرة غير مسبوقة وتدعم التنمية.. و«محيي الدين»: نقطة تميز
- إطلاق مبادرة «القرية الخضراء» لتحديث قرى «حياة كريمة» بمعايير بيئية عالمية في جميع المحافظات
- معاون وزيرة البيئة: نستهدف تعريف المواطنين بكل ما يخص «تغير المناخ».. «معتمد»: لا إصلاح للبيئة دون مشاركة مجتمعية.. والبداية بـ «اتحضر للأخضر»
- مستشار «البيئة»: «إيكو إيجيبت» تواجه مخاطر التغيرات المناخية وتحمي التنوع البيولوجي
- «عليوة»: تستهدف رفع الوعي بالمحميات ودورها في الترويج للسياحة البيئية.. «الرفاعي» : مستمرون بعد COP27
- التحالف الوطني.. «التنمية أولا»
- توحيد جهود 24 منظمة ومؤسسة مجتمع مدني تحت مظلة مشتركة.. والتحالف: نحن شركاء للحكومة في التنمية الشاملة
- أمين سر التحالف: نستعد لإطلاق حملة توزيع المليون بطانية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء
- «التنسيقية» تناقش ملف مباشرة الحقوق السياسية
- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 33 مليارا و411 مليون دولار
- «الصحة»: مصر خالية تماما من أي إصابات بـ «الكوليرا»
- مصر تحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف توت عنخ آمون
الصفحة الثانية
- إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة للمرتبات في يناير
-«توفيق» يستعرض خطة تأمين مؤتمر المناخ مع مساعديه
«التنمية المحلية»: توجيهات بإحداث نقلة في «حياة كريمة»
- «معلومات الوزراء»: 43.1% من المواطنين يعتبرون «تغير المناخ» خطرا على مصر
- طلب إحاطة حول «الإنجاب بالإخصاب الصناعي»: مخالف
- بروتوكول بين «التضامن ومصر الخير» لتطوير 250 حضانة
- «كولر» يطلب التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط في انتقالات يناير
الصفحة الثالثة
- طريق COP27 مفروش بـ«المبادرات الخضراء»
- فوز 18 مشروعا بمبادرة «المشروعات الخضراء الذكية»
- معرض لمشروعات تجمع الحسنيين «ذكاء واستدامة» في كل المحافظات: ماكينات بالطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين
- تحديث مبادرة «حياة كريمة» بمعايير بيئية عالمية في «القرية الخضراء»
الصفحة الرابعة
- الجامعات تعرف طريق «الأخضر»
- مسابقة بـ «القاهرة» وتأهيل خريجي «عين شمس» سفراء للمناخ و«سوهاج» تستعد لـ التحول
- دعم المشروعات الخضراء أبرز توصيات منتدى المناخ الأفريقي بالجامعة البريطانية
- مستشار «البيئة»: «إيكو إيجيبت» تواجه مخاطر «المناخ» وتحمي التنوع البيولوجي
- منسق «المشروعات الخضراء»: تخصيص سفير لكل مشروع من الـ 18 الفائزة بالمبادرة
الصفحة الخامسة
- «الشباب والمناخ».. قافلة صديقة للبيئة للتوعية بمخاطر «الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون»
- التحكم في حيوانات الشارع وبنك «أصول وراثية» أبحاث لمنصة «الإسماعيلية» في COP27
- «الوادي الجديد».. أول محافظة صحراوية «صديقة للبيئة» في أفريقيا: دخلها الغاز
-«معتمد»: لا إصلاح للبيئة دون مشاركة المواطنين.. والبداية بـ«اتحضر للأخضر»
الصفحة السادسة
- التحالف الوطني «إيد بتبني»
- «الوطن» ترصد رحلة أكبر تجمع تنموي في مصر من «مجرد فكرة» إلى واقع على الأرض
- أكبر تجمع للعمل الأهلي في مصر.. التنمية تحد والحماية الاجتماعية قرار
- أمين سر «التحالف»: نستعد لإطلاق حملة «المليون بطانية».. و«ستر وعافية» مستمرة
الصفحة السابعة
- أعضاء الحوار الوطني: تجربة غير مسبوقة في العمل الأهلي وركن بمنظومة «الحماية»
- مدير «صناع الحياة»: لدينا 15 ألف متطوع وإجراءات الحماية ستؤدي إلى تراجع نسبة الفقر
- نائب رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة»: «كيانات التحالف» تقدم دعما لـ 600 ألف أسرة
- نائب رئيس جمعية الأورمان: وفرنا 220 ألف مشروع.. ونستهدف 500 ألف أخرى الفترة المقبلة
الصفحة الثامنة
- من الإسكندرية إلى الأقصر.. مصر تحتفي بمرور 100 سنة على اكتشاف "توت عنخ آمون"
- معارض فنية وصور نادرة ومحاضرات عن «فرعون المجد والخلود»
- زاهي حواس: «توت عنخ آمون» لم يبح بكل أسراره.. و«كارتر» سرق 19 قطعة من مقبرته