القبض على «سيدة» اصطدمت سيارتها بمظلة مرورية بدائري المنيب

شهد الطريق الدائري اتجاه المريوطية، بدائرة قسم شرطة العمرانية اصطدام «سيارة» بمظلة الإدارة العامة للمرور، إذ اختلت عجلة القيادة بيد سائقتها، وتم التحفظ على السيارة وقائدتها، وتحرر محضر بالواقعة وأحال اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الواقعة للتحقيقات.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للعميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع من المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية أنه ورد من عمليـات النجـدة بوجود حادث أعلى الطريق الدائري، اتجاه المريوطية، دائرة القسم.

اصطدام وتهشم السيارة

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير سيارة قادمة من التجمع اتجاه المريوطية اختلت عجلة القيادة بيده سائقتها مما أدى إلى اصطدامها بمظلة الإدارة العامة للمرور، نتج عنه تهشم مقدمة السيارة والمظلة بالكامل وحدوث تلفيات بالدراجة النارية التابعة للمرور الموجودة بالمظلة عبارة عـن تهـشـم كامل للـجـزء الخلفي وعدم وجود إصابات، وبسؤال قائدة السيارة اعترفت بارتكابها الواقعة دون قصد، وتم التحفظ على السيارة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحذيرات للسائقين أثناء القيادة

قال اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، لـ«الوطن»، إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددًا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين، مؤكدا على ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.