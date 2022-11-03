صحيفة بريطانية تسلط الضوء على المقومات السياحية والأثرية في مصر

سلطت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على عدد من المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وذلك من خلال تقرير مصور تناول زيارة كاتبه لمصر.

وبدأ التقرير بالتأكيد أنه بالرغم من أن عجائب مصر القديمة لا تزال تثير الدهشة والإعجاب إلا أن حاضرها النابض بالحياة يتسم أيضا بالإبهار.

وأشار الكاتب خلال التقرير إلى زيارته للقاهرة والتي استمتع فيها بمزيج من الحياة العصرية إلى جانب زيارته للمتاحف ومشاهدة ما بها من روائع أثرية، موضحا أن السياحة المصرية بدأت في الانتعاش مرة أخرى.

ونوه خلال التقرير إلى الفعاليات المهمة التي ساهمت في جذب أنظار العالم لمصر مرة أخرى، من أبرزها نقل 22 مومياء إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وسط عرض مذهل في أبريل 2021،.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا، والذي يضم العديد من الكنوز المصرية القديمة بالإضافة إلى تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، وكنوز الملك الذهبي توت عنخ أمون والذي يصادف يوم 4 نوفمبر هذا العام الذكرى المئوية لاكتشاف هوارد كارتر مقبرة الملك الشاب في الأقصر.

إشادة بشبكة الطرق والكباري والمبادرات

وأوضح أنه على الرغم من عراقة وقِدم مدينة القاهرة إلا أنها تشهد تطورا مستمرا على الصعيدين الحضري والثقافي، مثل الخطوات التي جرى اتخاذها لتطوير شبكة الطرق والكباري إلى جانب المبادرات التي تجرى للحفاظ على المباني التاريخية.

وتطرق الكاتب أيضا خلال المقال للحديث عن الحرف والمشغولات اليدوية والخبرة المصرية في هذا المجال، والجهود التي يقوم بها بعض المبدعون للحفاظ على هذه المهارات والحرف الأصلية من خلال تدريب الأجيال القادمة عليها.

وأشار إلى أن مصر بها واحدة من أقدم كليات الفنون الجميلة وأن بعض أهم أساتذة الشرق الأوسط المعاصرين فى هذا المجال هم مصريون، مثل محمود سعيد ومحمود مختار.

وأكد أحد الخبراء أن المشهد الثقافي الحالي في مصر متنوع، إذ تمتزج بها المتاحف إلى جانب المواقع الأثرية التي تمثل المعالم التاريخية مثل المتحف المصري وأهرامات الجيزة.

وتحدث الكاتب عن واحة سيوة في الصحراء الغربية، وبدء تطبيق مفهوم التنمية المستدامة بها منذ عام 1996.

الاستمتاع بالرحلة النيلية

وأعرب عن مدى استمتاعه بالرحلة النيلية التي قام بها من الأقصر إلى أسوان، مشيرًا إلى ما شاهده من آثار ضخمة وعريقة في الأقصر مثل معابد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش الذي أعيد افتتاحه في نوفمبر 2021 في احتفالية ضخمة، بالإضافة إلى معبد خنوم في إسنا ومعبد حورس في إدفو والتي تعد من أروع المعابد، ومعابد فيلة في أسوان الذي يبدو رائعًا كما لو كان يطفو على النيل.

وفى نهاية رحلته بأسوان، أوضح الكاتب أن آثار مصر التي تمثل حضارتها العريقة تعكس أيضا نموذجا مصغرا لعوالم وثقافات مختلفة تواكبت على هذه الأرض، وهذا ما يفسر سحر مصر الممتد واللانهائي، واصفا إياه بأنه «قد تجاوز حدود الزمن».