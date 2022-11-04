ناقد فني لقناة الحياة: مهرجان الموسيقى العربية شهد نقلة نوعية بعد بثه

أكد الشاعر الغنائي والناقد الفني فوزي إبراهيم أن مهرجان الموسيقى العربية شهد حدوث نقلة نوعية بسبب بث حفلاته على شاشة فضائية الحياة.

وأوضح إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة العادلي، على هامش حفل مهرجان الموسيقى العربية، والمذاع عبر فضائية الحياة أهمية إذاعة الحفلات عبر القنوات الفضائية، نظرًا لعدم قدرة المواطنين على الذهاب لدار الأوبرا خاصة المواطنين في الأقاليم والمحافظات الأخرى.

شيء غير مسبوق في النقل الحي للحفلات الفنية

وأعتبر أن إذاعة الحفلات ونقلها للبيوت عبر فضائية الحياة، أضاف للمهرجان ومثّل نقلة له، مقدمًا الشكر لدار الأوبرا المصرية ولقناة الحياة ولإدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مختصًا بالشكر قناة الحياة، لافتًا إلى أنّه شخصيًا بتابع الحفلات من فضائية الحياة، ومثنيًا على اللقاءات التي تجريها الحياة، معتبرًا أنه شيء غير مسبوق في النقل الحي للحفلات الفنية.

وأشار إلى أنّ إدارة المهرجان قرّرت عمل نظام جديد للحفلات بأن يكون في كل حفلة نجم كبير ونجم متوسط وفنان موهوب مبتدئ، لافتًا إلة أن أفضل حفلة في المهرجان كانت حفلة تضم الفنانين علي الحجار ومحمد الحلو.