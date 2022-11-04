رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

سيارات مكيفة وأتوماتيك بأسعار أقل من 100 ألف جنيه في مصر

كتب:

أحمد عبد اللطيف
09:56 ص | الجمعة 04 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة

شهدت سوق السيارات المستعملة استقرار في الأسعار بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية، وقال عبدالرحمن محمد، عضو رابطة تجار السيارات إن سوق السيارات المستعملة شهد زيادة في المبيعات بنسبة 55 % عن الأعوام الماضية.

 أسعار السيارات المستعملة

وتابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريح لـ «الوطن»، أن السيارات بداية موديلات 2000 تبدأ أسعارها من 71 ألف جنيه وتضم ناقل حركة أتوماتيك وبها تكييف.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة كالتالي:

* رينو ميجان 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

* رينو كليو 2003

متوسط أسعار السيارات في السوق المحلية: 75,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 67,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

* ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996          

متوسط أسعار السيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 63,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 92,000 جنيه.

* دايو لانوس 1997  

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة

* دايو ليوجانزا 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

* كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

* فولكس فاغن باراتى 2004    

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 81,000 جنيه.

 

اقرأ المزيد:

انتعاش سوق السيارات المستعملة بعد تراجع أسعار الموديلات الصيني.. تبدأ من 43 ألف جنيه

آليات صارمة من حماية المستهلك لضبط سوق السيارات: منع الكماليات وتثبيت السعر

خبير يتوقع انفراجة في سوق السيارات قريبا: اشتروا الجديد وابتعدوا عن المستعمل

استقرار في سوق السيارات «الزيرو».. تعرف على الأسعار

استقرار في سوق السيارات المستعملة.. والأسعار أقل من 100 ألف جنيه

سوق قطع غيار السيارات المستعملة ببورسعيد.. من الصيني للألماني
بقلم أحمد عبد اللطيف