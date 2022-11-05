رئيس مدينة الشيخ زويد: إنشاء تجمعات عمرانية وزراعية على جانبي الطريق الدولي الجديد

واصلت الشركات المسؤولة عن تنفيذ الطريق الدولي العام القادم من ميدان الشيخ زويد باتجاه قرية الجورة جنوب المدينة بشمال سيناء، أعمال تشييده بطول 10 كيلو مترات، ليلتقي بالطريق المحوري القادم من مدينة رفح الجديدة.

الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة

وقال المهندس خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء بالشيخ زويد، لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من زرع أعمدة الإضاءة الجديدة في نطاق الطريق العام والتجمعات السكنية القريبة بالاتجاهين، مؤكدا أنه تم الانتهاء من وضع مواسير وخطوط المياه القادمة من محطات التحلية باتجاه قرى الجنوب.

التقاء الطريق الدولي بـ«المحوري»

فيما قال سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، لـ«الوطن»، إن الطريق الدولي العام سيلتقي الطريق المحوري الكبير القادم من الشيخ زويد باتجاه قرية الوحشي، ومنه باتجاه رفح الجديدة وطريق رفح «المعبر الدولي».

وأكد «عرادة» أن الطريق تم تصميمه بشكل حضاري ويضم عدة حارات مرورية وخدمات، لخدمة مدينتي الشيخ زويد ورفح والمناطق المجاورة، كما أن جانبي الطريق ستشهد إنشاء مدن وتجمعات عمرانية وزراعية، بالإضافة لوجود مخطط لإقامة مجمعات تنموية عالية المستوى.

نهضة عمرانية وزراعية

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكد في تصريحات سابقة، أن مناطق الشيخ زويد ورفح تشهدان عملية بناء 25 منزلا ريفيا في قرية الظهير، بالإضافة إلى البدء الفعلي في بناء مدرسة العوايضة الابتدائية، والعمل على رفع كفاءة الطرق القديمة، بالتزامن مع إنشاء طرق محورية هامة تخدم أهالي تلك المناطق.