33 حفلة.. تعرف على حصاد مهرجان الموسيقى العربية

انتهت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين بحفل كبير للفنانة السورية أصالة نصري، على مسرح النافورة.

ترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز معلومات عن المهرجان.

ايرادات المهرجان 15 مليون جنيه

- 33 حفلة أقيمت خلال فعاليات المهرجان في محافظاته المختلفة القاهرة، الإسكندرية، والبحيرة على مسارح النافورة والكبير ومعهد الموسيقى العربية وسيد درويش ودمنهور.

- حققت حفلات المهرجان في دورته المنتهية ما يقرب من 15 مليون جنيه.

- شهد المهرجان حضور عدد من الفنانين والفرق لأول مرة، أبرزهم راغب علامة، وديانا حداد والفرقة الوطنية السعودية للكورال.

- نقلت 3 حفلات خلال المهرجان من مسرح النافورة للمسرح الكبير بسبب تساقط الأمطار وهي حفلات الفنان اللبناني رامي عياش والفنانة ريهام عبدالحكيم والفنانة اللبنانية كارول سماحة.

- استمرت فعاليات المهرجان لمدة 15 يوما لتكون الدورة الأطول في تاريخ المهرجان.

مدة المهرجان 15 يوم

يذكر أن المهرجان كان قد أعلن جوائز دورته التى جاءت كالتالي:

- مسابقة الغناء للشباب فاز بها كل من أحمد عبدالعزيز محمد أحمد جمعة بالمركز الأول، محمد طارق مصطفى، المركز الثاني، لؤى أحمد محمد، المركز الثالث.

- مسابقة الغناء لذوى القدرات الخاصة فاز بها كل من زياد إبراهيم عبد السلام بالمركز الأول، أحمد شريف الشيخ، بالمركز الثاني، محمد أيمن، بلمركز الثالث.

- مسابقة التميز في العزف وفاز فيها كل من محمد أيمن قنديل «عود»، چورچ مدحت شفيق «كيبورد»، خالد مصطفى عبدالمنعم حجاج «بيانو»، وحصل على شهادة تقدير كل من أحمد محمد أبو قاسم «جيتار»، محمد عبدالعزيز محمود «فلوت»، والتونسي غيث عزوز «كيبورد».