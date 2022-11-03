رحلة لقاءات «حياة كريمة» الجماهيرية حتى اليوم.. انتشرت في 4 محافظات

تحرص المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على تطوير الريف المصري، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال العمل على العديد من الجوانب المختلفة، سواء التعليمية أو التوعوية أو الخدمية وغيره، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، من أجل تحقيق نقلة حضارية في الريف المصري، ومساعدة الأهالي هناك في الحصول على حياة كريمة.

لقاء «حياة كريمة» في المنيا

وتعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحسب ما أعلنته في بيان لها، على تنظيم عدد من اللقاءات الجماهيرية مع الأهالي في المحافظات والقرى المختلفة، استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، وتأتي هذه اللقاءات، بهدف مشاركة الأهالي فيما تقوم به المبادرة من مشاريع والاستماع لما لديهم من رؤى وآراء حول المبادرة ومشروعاتها.

وكانت أولى جلسات المبادرة في قرية سمالوط بمحافظة المنيا، وشمل اللقاء تبادل الآراء والمقترحات مع الأهالي بشأن مشاريع المبادرة، إلى جانب عرضا عن أعمال المؤسسة في عددا من فاعليتها المختلفة كـ«راجعين نتعلم»، و«وصل الخير» وغيرهم.

وجاء اللقاء، بحضور أحمد العمدة، منسق عام حياة كريمة بالمنيا، وإيمان علي، منسق حياة كريمة في سمالوط، والمهندس أحمد راشد مهدي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وأحمد عمران منسق بالوحدة المحلية بسمالوط، وهدية فايز الهواري، مسؤول المشاركات الاجتماعية، وغيرهم.

«حياة كريمة» تسمع آراء أهالي كفر الشيخ

وانطلقت بعدها إلى محافظة كفر الشيخ تحديدا في مركز سيدي سالم، وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة» في المركز، والاستماع إلى أراء ومقترحات الأهالي، والتأكيد على مبادئ المبادرة من تعزيز روح الانتماء للوطن وانحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية.

وكان اللقاء بحضور إسلام جبر، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بكفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومسؤول المبادرة بالمحافظة، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، ومسؤول مؤسسة «حياة كريمة» عن سيدي سالم، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وغيرهم.

نقاش مفتوح مع أهالي الاسماعلية

وكانت محافظة الاسماعلية هي ثالث محطات لقاءات «حياة كريمة»، وكان اللقاء عبارة عن نقاش مفتوح مع الأهالي هناك، من أجل نقل الرؤى وشكاوى الأهالي إلى القيادة السياسية، كما تواجد باللقاء طلاب جامعة قناة السويس وشباب الباحثين في الجامعة والمتطوعين في جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمبادرات المختلفة، ووجهت المبادرة دعوة للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للمشاركة بالجلسة.

وكان ذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والعقيد أحمد سعد المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، وغيره من المنسقين، كما حضر الجلسة مديرى المديريات، وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة.

تعريف أهالي الفيوم بأدوار «حياة كريمة»

وفي محافظة الفيوم، أطلقت المبادرة جلسة نقاشية للأهالي بمركز الفيوم، وتحديداً القرى التابعة للوحدة المحلية بالناصرية، وشملت الجلسة تعريف الأهالي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وأدوارها، والتأكيد على مبدأ وهو دعم الاستدامة من خلال مراقبة المشروعات والخدمات بعد الانتهاء من تنفيذها، إلى حانب الوقوف على متطلبات المركز في مختلف المجالات لتطويرها ضمن أعمال «حياة كريمة».

وكان اللقاء بحضور الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي للمؤسسة بالفيوم، فتحي عيد منسق المؤسسة بالفيوم، أحمد شاكر رئيس مجلس مدينة الفيوم، والدكتور عصام محمد منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة.