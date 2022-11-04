ضبط 26 قطعة سلاح ناري في حملة موسعة للأمن العام

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، وأسفرت جهودها عن ضبط 26 قطعة سلاح ناري عبارة عن 13 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش و5 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 26 متهمًا لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

وضبطت الحملة 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة «حشيش، هيروين، شابو، أفيون، أقراص مخدرة»، بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية وتنفيذ 547 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.