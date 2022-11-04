«رولكس» العالمية تنضم لقائمة ضحايا الدولار وترفع أسعارها للمرة الثانية

لم تسلم الساعات الفاخرة من الصعود الصاروخي للدولار الأمريكي عالميا، الذي انعكس على كافة أنواع السلع، وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار السلع الفاخرة، على رأسها «رولكس»، السويسرية، ارتفاعات كبيرة نتيجة قوة الدولار، الناتجة عن سياسات بنك الفيدرالي الأمريكي التشددية، التي كان آخرها رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بـ 75 نقطة أساس الأربعاء الماضي.

تقلبات العملات

وبحسب بيان صادر عن شركة «رولكس»، فإنها قررت زيادة أسعارها للمرة الثانية خلال عام واحد، ما أرجعته إلى التقلبات الكبيرة في العملة، مؤكدة زيادة السعر 5% أخرى، بنفس النسبة التي أعلنت عنها منذ بداية العام الجاري، ليصل إجمالي نسبة الزيادة إلى 10%.

وكانت الشركة قررت زيادة أسعار منتجاتها في المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، بعدما انخفضت قيمة الجنيه البريطاني، وهو الانخفاض الذي أدى إلى جعل سعر الساعات في بريطانيا أرخص بكثير للمشترين الأمريكيين الذين يتسوقون بالدولار، نظرا لقوة العملة الأمريكية أمام باقي العملات الأخرى.

وفقا لقائمة أسعار الشركة فإن الطراز الأرخص، وهو «رولكس دايتونا كرونوغراف»، أصبح سعره 14,600 يورو، مقابل13,900 يورو حوالي 13583 دولارًا في يناير الماضي.

ارتفاع الدولار

يواصل الدولار الأمريكي صعوده خلال اليومين الماضيين بعدما أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة سعر الفائدة مجددا، وتلميحات رئيس البنك جيروم باول بأن الوقت الحالي غير مناسب لإبطاء وتيرة الفائدة، ما أدى إلى زيادة العوائد على السندات أيضا.

انخفضت قيمة اليورو إلى ما دون التكافؤ مع الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا العام، وسط تصاعد مؤشرات الضعف الاقتصادي في جميع أنحاء القارة، وارتفاع التضخم، وتوقعات السياسة النقدية المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتعتبر «رولكس»، هي العلامة التجارية السويسرية الأكثر شعبية للساعات الفاخرة، وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 29%، فيما يبلغ حجم المبيعات السنوية للشركة حوالي 8 مليارات فرنك سويسري 7.9 مليار دولار، وتنتج الشركة حوالي مليون ساعة سنويًا، وفقا لوكالة «بلومبرج».