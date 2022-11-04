تحرير 415 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسكندرية

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية 415 مخالفة تموينية مختلفة، كانت أغلبها لمخابز بلدية تنوعت بين عدم إعلان أسعار السلع الغذائية وبيع سلع بسعر أزيد وعدم حمل الشهادة الصحية.

وأسفرت حملات إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن تحرير 41 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين بيع أرز بسعر أزيد و4 محاضر عدم حمل الشهادة الصحية، و5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، ومحضر استخدام مطبوعات في تليف المواد الغذائية.

114 محضرا في المنتزه

وشنت إدارة تموين المنتزه برئاسة آمال عبد الحميد، مدير الإدارة، وإشراف رضا حين، رئيس الرقابة، حملات أسفرت عن تحرير 114 محضرا للمخابز المخالفة ولمنافذ أخرى لأسباب تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل الشهادة الصحية.

35 محضرا في العجمي

وحررت إدارة العجمي برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، 35 محضرا لمخابز بلدية لأسباب تنوعت بين عدم حمل الشهادة الصحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

41 محضرا في إدارة وسط

كما أسفرت حملات إدارة تموين وسط الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة في نطاق الإدارة، عن تحرير 41 محضرا لمخابز بلدية وسياحية لأسباب تنوعت بين عدم حمل الشهادة الصحية وعدم الإعلان عن السلع الغذائية، ومحضر واحد تنفيذا لقرار النيابة.

56 محضرا في إدارة تموين شرق

وأسفرت حملات إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقي، مدير إدارة تموين شرق، وفريق العمل التابع له في نطاق الإدارة، عن تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية وسياحية لأسباب تنوعت بين عدم حمل الشهادة الصحية، ولمجمع استهلاكي مخالف، ولبيع سجائر بسعر أزيد، وعدم إعلان أسعار السلع الغذائية.

59 محضرا في العامرية

وحررت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، 59 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، ولأسباب تنوعت بين عدم حمل الشهادة وعدم إعلان أسعار السلع الغذائية.

32 محضرا في برج العرب

وشنت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له، حملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة ولبيع سلع بسعر أزيد، ولأسباب تنوعت بين عدم حمل الشهادة الصحية وعدم إعلان أسعار السلع الغذائية.

37 محضرا في حي غرب والجمرك

ونجحت حملات المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيس الرقابة، عن تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية مخالفة ولأسباب تنوعت بين عدم حمل الشهادة الصحية وعدم إعلان أسعار السلع الغذائية للأسواق.

وأكدت مديرية تموين الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، على أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.