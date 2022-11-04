تفاصيل القافلة الشاملة من «راعي مصر» لأهالي «نزلة الأشطر» بالجيزة

كشف أحمد مرسي، مدير قطاع الدعم الاجتماعي بمؤسسة راعي مصر، تفاصيل تنظيم قافلة شاملة في قرية «نزلة الأشطر» في مركز أبوالنمرس بالجيزة، قائلا إن المؤسسة قررت تنظيم قافلة حماية اجتماعية شاملة قوافل طبية تتضمَّن 7 تخصصات وهي الرمد والعظام والأسنان والنساء والجلدية والباطنة والأطفال، بشكل مجاني سواء تقديم الأدوية أو إجراء عمليات أو أشعة أو تحاليل.

مرسي: نساعد الأهالي لحل مشكلاتهم

وأضاف «مرسي»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أن المؤسسة تحاول مساعدة الأهالي في حل مشكلاتهم الصحية التي تقابلهم، خاصة كبار السن، «نقدم الخدمة الطبية لحد عندهم».

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فريد من نوعه، وهدفه قبل أن يكون تقديم الدعم الشامل للأسر الأولى بالرعاية، كان هدفه توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، «محدش بيشتغل لوحده وكلنا بنشتغل مع بعض».

3 مبادرات خاصة بالدعم الاجتماعي

وأوضح أن المؤسسة تقدم 3 مبادرات خاصة بالدعم الاجتماعي، وهي مبادرة «1000 هنا»، وتتضمَّن توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير المواد الغذائية، واللحوم المجمدة.

ولفت إلى أن المؤسسة تنظم مبادرة «ستر ودفا»، وتتضمَّن توزيع بطاطين ضمن مستلزمات الشتاء، كما أن المؤسسة وضعت خطة تستهدف من خلالها المحافظات المتضررة من خطر السيول الفترة المقبلة، ويوجد فريق ميداني يعمل في كل المحافظات لرصد احتياجات الأسر، حيث جرى توزيع أسرّة في محافظة المنيا.

وأشار إلى أن المبادرة الثالثة هي «فرح قلبي»، وتستهدف إدخال الفرحة داخل البيوت المصرية.