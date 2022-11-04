مصرع أخصائي صناعة أسنان سقط من سيارة ربع نقل في أكتوبر

لقى عامل مصرعه إثر حادث أليم على الطريق الأوسطي المتجه إلى منطقة الـ 800 فدان، والقادم من منطقة العياط بعد سقوطه من أعلى السيارة تحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل سقط من أعلى سيارة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى أعلى الطريق الأوسطي بجوار منطقة 645 عمارة ، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة سائق 21 سنة، ومقيم منشأة ناصر، ولا يحمل إثبات شخصية أو تراخيص للسيارة على الطريق الأوسطى متجه إلى منطقة الـ 800 فدان قادمة من العياط لنقل مفروشات، سقط أخصائي صناعة أسنان بعيادة بحى الزهراء ومقيم العياط من أعلى السيارة على الطريق وتوفى في الحال.

وبسؤال زوجة المتوفى ربة منزل 27 سنة، ومقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص ولا تشتبه فى وفاته جنائيا ولا تتهم أحدا، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.