برنامج «أهل بلدنا» بقناة الحياة يذيع تقريرا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي بالجيزة

أذاع برنامج «أهل بلدنا» تقريرا عن تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة «ستر وعافية 3» من أجل خدمة أهالي الجيزة.

الدعم الاجتماعي بمؤسسة راعي مصر: أطلقنا قافلة حماية اجتماعية شاملة

وقال أحمد موسى، مدير قطاع الدعم الاجتماعي لمؤسسة راعي مصر، إن المؤسسة تعمل حاليا في قرية البليدة بالجيزة، وأطلقت المبادرة قافلة حماية اجتماعية شاملة التخصصات كالتخصص الطبي الذي يشارك فيه عدد من أطباء الرمد والعظام والأسنان والباطنة والنساء والجلدية وقياس السكر والضغط.

موسى: أطلقنا مبادرات توعوية أخرى تخص قضايا الأسرة

وأضاف «موسى»، خلال تقرير نشره البرنامج الذي تقدمه الإعلامية مها موسى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة لم تقف عن هذا فحسب، بل أطلقت قافلة للدعم الاجتماعي توزِّع السلع الغذائية والمجمدات، ومبادرات توعوية أخرى تخص قضايا الأسرة.

واستطرد: «التحالف الوطني كان كلمة السر في إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني وتوحيد جهودهم بهدف تقديم الدعم الشامل للأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظات، وبإذن الله الفترة اللي جاية هنكون في محافظات تانية كتير».

من جانبه، أوضح إيهاب فايز، مدير إدارة التبرعات في مستشفى الناس، أن العيادات الطبية الموجودة في قرية البليدة في محافظة الجيزة تكشف على الأطفال والكبار ومرضى القلب، متابعا: «دورنا أن إحنا مستشفى خيري شبرا الخيمة، وفيه ناس مش بتقدر تجيلنا وبنستغل مبادرة سترة وعافية وبنقدر نوصلهم في مكانهم ونشرف عليهم».