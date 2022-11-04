استشاري نفسي تنصح الأزواج بتمرين لـ20 دقيقة يوميا لتجنب «الخرس الزوجي»

قالت الدكتورة منة عبدالناصر، استشاري الطب النفسي، إنه لا يوجد وقت معين لتحديد التصفح بين صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن على الأقل ساعة يوميا، لأنه من الطبيعي التواصل مع العالم، خاصة أن مثل هذه الصفحات تحتوي في كثير من الأحيان على أخبار سلبية تجعل الشخص يعيش في قلق وتوتر.

توفير وقت للعائلة

وأضافت «عبدالناصر»، خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أنه يفضل توفير الوقت الذي يقضيه الشخص على السوشيال ميديا في الجلوس مع عائلته وأهله.

وعن حل «الخرس الزوجي»، نصحت الزوجين بعمل تمرين يجب تطبيقه قبل النوم، قائلة: «الزوجين يقعدوا 20 دقيقة يوميا ويتركوا موبايلاتهم نهائيا ويتحدثوا مع بعضهما البعض ويبصوا في عيون بعض، في الأول مش هيلاقوا حاجة يتكلموا عليها، ولكن مع الوقت بدأوا يحكوا حاجات حصلت خلال اليوم وبعد كدة بدأوا يتكلموا في موضوعات عميقة عن أحاسيسهم ومشاعرهم».

السوشيال ميديا صنعت واقعا بديلا

وأشارت إلى أن مشكلة السوشيال ميديا أنها صنعت واقعا بديلا، وليس هناك وعي بأن هذه الأشياء ليست حقيقية، متابعة: «مش كل حاجة في السوشيال ميديا وحشة، لكن لازم دايما نكون على وعي بأن زوجي أو مراتي بني آدم له أخطاء ومميزات».