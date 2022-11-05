أسعار الفراخ اليوم السبت 5-11-2022 في مصر

ما زالت أسعار الدواجن ومشتقاتها محافظة على استقرارها دون تغيير ملحوظ في معظم الأسواق في مختلف المناطق، وفق عبدالعزيز السيد، والذي أكد أن سعر الكيلو من الفراخ البيضاء تراوح ما بين 37-38 جنيهًا.

وتقدم بوابة «الوطن» فيما يلي، أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 5 نوفمبر في مصر، بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة في حديثه لبوابة الوطن.

أسعار الدواجن اليوم السبت 5-11-2022

وقال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،، إن أسعار الفراخ البيضاء سجلت نحو 33 جنيهًا في المزرعة، بينما سجل سعر وصولها للمستهلك في المحلات المختلفة نحو 38 جنيها.

وسجلت أسعار الفراخ البلدي 48 جنيها للكيلو داخل المزراعة، ويصل للمستهلك بسعر 50 إلى 52 جنيهًا.

وسجلت أسعار الفراخ من النوع الساسو في المزرعة نحو 42 جنيها، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 50 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحلات التجارية

- ترواح سعر كيلو الأوراك في المحال التجارية اليوم بين 40 إلى 49 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الأوراك المخلية اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

- كيلو الهياكل تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 إلى 46 جنيهًا.

- كيلو الدبابيس تراوح بين 62 - 70 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه بين 95 و110 جنيهًا.

- كيلو الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

- تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.