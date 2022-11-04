أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 -11-2022 في مصر

ما زالت أسعار الدواجن والفراخ البيضاء مستقرة في الأسواق دون تغيير، رغم زيادة سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي أمس، سجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء بين 37-38 جنيهًا.

وسجلت أسعار مشتقات الفراخ والدواجن استقرار أيضا، إذ يقبل على شرائها العديد من الأشخاص نظرًا لانخفاض أسعارها، ولحب الأطفال لها بشكل خاص من بانيه وشيش طاووق وبوفتيك وغيرها.

وتقدم بوابة «الوطن» فيما يلي، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الموافق 4 نوفمبر في مصر، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4-11-2022

وقال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،في تصريحاته لـ«الوطن»، إن أسعار الفراخ البيضاء داخل المزرعة، ودون تكاليف النقل، سجلت نحو 33 جنيهًا، بينما سجل سعر وصولها للمستهلك في المحلات المختلفة نحو 38 جنيها.

وسجلت أسعار الفراخ البلدي 48 جنيها للكيلو داخل المزراعة، ويصل للمستهلك بسعر 50 إلى 52 جنيهًا.

وسجلت أسعار الفراخ من النوع الساسو نحو 50 جنيها؛ إذ أن سعرها بالمزرعة بلغ نحو 42 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحلات التجارية

- ترواح سعر كيلو الأوراك في المحال التجارية اليوم بين 40 إلى 49 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الأوراك المخلية اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

- كيلو الهياكل تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 إلى 46 جنيهًا.

- كيلو الدبابيس تراوح بين 62 - 70 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه بين 95 و110 جنيهًا.

- كيلو الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

- صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.