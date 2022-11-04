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بهاء سلطان: بحب أخد رأي زوجتي في الأغاني ودايما بتطلع صح

كتب:

محمد عزالدين
09:53 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
الفنان بهاء سلطان

الفنان بهاء سلطان

كشف الفنان بهاء سلطان، تفاصيل عن حياته الشخصية وعلاقته مع زوجته، قائلا إن زوجته تحب الغناء، وكانت تغني في معهد الفنون المسرحية لكنها لم تُكمل، «بتفهم في الموسيقى».

باخد رأي زوجتي في الأغاني

وأضاف بهاء سلطان، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام: «لو فيه أغنية بسمعها لها تقولي دي جامدة وفعلا تطلع جامدة، ولما تقولي الأغنية دي هتنجح تنجح فعلا.. هي فرقت معايا كتير».

وأشار بهاء سلطان إلى أنه يأخذ رأي زوجته في كثير من الأشياء ويتضح أن رأيها على صواب، «هي بتابع وبتسمع أغاني كتير، وساعات بتقولي لية مش بتستمع أغاني تغير إحساسك وتغير أدائك، ولما مش بسمع كلامها بتسيبني في الآخر اللي أنا عاوزه».

أنغام: صعب تعيش مع حد مش بتاع مزيكا

وقاطعته الفنانة أنغام، قائلة: «انت صعب تعيش مع حد مش بتاع مزيكا أو ملهوش في الفن، أنت صعب يتعاش معاك حد مش فاهمك.. أنا كدة أطمنت عليك».

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