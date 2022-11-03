بهاء سلطان: جبت 58% في الثانوية.. وبحب أسمع «سيد الكونين» للشيخ عمران

قال الفنان بهاء سلطان، إنه كان يسمع خلال الست أو سبع سنوات الماضية، أي خلال فترة خصامه مع المنتج نصر محروس، للشيخ محمد عمران والموسيقى التركية، متابعا: «بحب أسمع الحاجات اللي أنا مش بفهمها لكنها ممتعة، بسمع حاجات كتير مش بستوعبها لكنها حلوة».

بحب أسمع حاجات مش بفهمها

أضاف بهاء سلطان، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه كان يسمع «سيد الكونين» للشيخ محمد عمران، التي تبلغ مدتها حوالي 40 دقيقة، متابعا: «دي أول حاجة خلتني أركز عليها مع الشيخ محمد عمران، والفترة اللي فاتت سمعته كتير هو والموسيقى التركي، مش بستوعبها علشان أتعلمها لكنها ممتعة».

ولفت إلى أنه قبل أزمته كان يحب سماع أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار محمد عبدالوهاب، والفنان علي الحجار، متابعا: «الأستاذ علي قابلني مرتين زمان، ومن الناس اللي حاولوا يساعدوني بس قبل ما كنت أشتغل كورال.. بسمع أغاني زي أي حد ومكنتش مركز على شكل معين».

أخويا شجعني أدخل تربية موسيقية

أوضح أن أخيه الأكبر طلب منه سماع مغني يدعى «عم عبده الإسكندراني»، إذ قال إن صوتيهما متشابهان، «ابتدت معايا كدة، وأخدت بالي إن فيه حد بيقول جملة ممكن أقول شبهه، كنت ساعتها في إعدادي، وبعد ما روحت الثانوية وجبت مجموع عجيب 58%، قالي أخويا أنا لومنك أدخل تربية موسيقية، ومن هنا بدأت حكايتي مع الغناء».

وأشار إلى أنه عندما التحق بكلية التربية الموسيقية اختاره الدكتور علي عبدالودود لفرقة الكلية، «قالي احفظ أغنية (الله ما نساني)، فحفظتها بس على شعبي شوية، وهو حس إني كسلان وبغني وخلاص، وعرفت منه طبقات الصوت».