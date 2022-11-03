بهاء سلطان يشعل استديو «أنغام» بـ«قوم أوقف وأنت بتكلمني» (فيديو)

أشعل الفنان بهاء سلطان استديو برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، بباقة من أجمل أغنياته الناجحة ذات الشعبية الكبيرة إلى وقتنا الحالي، ومن ضمنها «قوم أقف»، من كلمات وألحان الفنان تامر حسني، برؤية موسيقية لـ محمد العشي.

باقة من أجمل أغاني بهاء سلطان

من ضمن الأغنيات التي غناها بهاء سلطان خلال استضافته بالبرنامج أغنية «دلوقتي عجبناكو»، من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي، وأغنية «يومين وعدوا»، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان حسين محمود، وأغنية «قلبك يا حول الله»، من كلمات إيهاب عبده، وألحان تامر عاشور.

وخلال الحلقة، عبرت أنغام عن حبها لصوت ضيفها بهاء سلطان قائلة: «أنا من جمهورك ومن الأصوات المفضلة لى بدون مجاملة، بسمعك وبعيد الغنا عشان حلاوة المغنى»، ليرد بهاء: «لي الشرف، ده كتير عليا».

أنغام: استغربت إنك غنيت كورال في بدايتك

وتابعت أنغام: «استغربت إنك غنيت كورال فى بداياتك، لأن صوتك صوليست، ولما بيختاروا أصوات كورال مش بيختاروا صوت يطغى على صوت المطرب».