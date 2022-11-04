مدير صحة «منيا القمح»: نقدم خدمات المبادرات الرئاسية على مستوى 41 وحدة

قال الدكتور أحمد عزيز توفيق، مدير الإدارة الصحية في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، إن التعداد السكاني للمدينة يمثل 10% من إجمالي سكان الشرقية الذي يتعدى 833 ألف نسمة، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية تستهدف عدة فئات موزعة على جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة للرعاية الأولية، وتصل للمواطن في أقرب مكان له.

41 وحدة صحية على مستوى مركز منيا القمح

وأوضح «توفيق» خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز» أن الخدمات الصحية منتشرة على مستوى الوحدات الصحية ومنهم 41 وحدة صحية على مستوى مركز منيا القمح تقدم الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية، لافتا إلى أن التوعية الطبية تأتي ضمن مهام المراكز لنشر الثقافة الطبية الوقائية للسكان وحثهم على التوجه للوحدات لتلقي الخدمات والفحوصات الطبية.

الخدمات الطبية

وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد تابع سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتفقد توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل «الروماتيزم والتأهيل، الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، أنف وأذن، الأسنان، والرمد»، وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً، وبلغ من تم توقيع الكشف الطبي عليهم حتى وقت الزيارة اليوم أكثر من 850 مريضا.