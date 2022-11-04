جرار كهربائي.. بدون سائق ويلغي الاعتماد على «السولار والبنزين»

فى إطار سعيه لابتكار حلول ذكية لخدمة الزراعة المصرية، وفى الوقت نفسه، مواجهة التلوث والتغيرات المناخية، اختار المهندس عبدالرحمن ياسر، خريج كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، العمل على إنتاج جرار زراعى جديد ليكون بديلاً للجرّار الزراعى العادى الذى يعمل بالوقود الأحفورى (البنزين والسولار) الملوث للبيئة.

يمكن شحنه بالكهرباء مباشرة أو الحصول عليها من خلايا شمسية

ويشرح المهندس عبدالرحمن ياسر، مسئول المشروع، كيف يعمل جراره الكهربائى الجديد الذى توصل إليه تحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى موسى، رئيس قسم القوى والآلات بكلية الهندسة الزراعية، وعرضه فى أكثر من معرض للابتكارات الهندسية، موضحا أن اختراعه الجديد يمكن شحنه بالكهرباء مباشرة أو الحصول عليها من خلايا شمسية موجودة به، لافتاً إلى أن جراره الآلى الذى لا يحتاج لسائق لقيادته يعمل بنظام التحكم عن بُعد ونظام القيادة الذاتية، ويتضمن جميع أنظمة التوجيه المتوافرة فى الجرارات المختلفة، كما يحتوى على أنظمة حركة تمكنه من السير فى الاتجاهين الأفقى والرأسى، والعجل المثبت به يستفيد من تقنيات مستخدمة فى مركبات فضائية تستخدمها وكالة ناسا للفضاء، حسب قوله.

المهندس المخترع: يعمل بنظام التحكم عن بُعد.. ولا ينتج أي عوادم ملوثة للبيئة

ويؤكد المهندس ياسر أن البيئة ومعها صحة الإنسان فى مقدمة المستفيدين من مشروعه، حيث إن الجرار الجديد لا ينتج عنه أى عوادم أو مواد ملوثة للبيئة، وهو ما يسهم بشكل كبير فى إنتاج غذاء صحى ذى جودة عالية، لا سيما فى ضوء ما أثبتته دراسات سابقة أعدها باحثون بمركز البحوث الزراعية عن الدور السلبى الذى تلعبه العوادم فى تلويث الحاصلات الزراعية والتأثير بشكل كبير على جودتها وقيمتها الغذائية.