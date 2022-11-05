وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مطعم بمدينة «كوستروما» الروسية

اندلع حريق ضخم، أمس الجمعة، في مطعم بمدينة «كوستروما» الواقعة وسط روسيا، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرون، وأشارت السلطات إلى احتواء الحريق، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

إجلاء 250 شخصا من المطعم

وأجلت السلطات الروسية، 250 شخصا من المطعم، و15 شخصا آخرين من مبنى مجاور له.

وقالت إدارة الطوارئ في المقاطعة الروسية، إن الحريق طال مساحة تبلغ 3.5 ألف متر مربع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة حالات الطوارئ المحلية، إن السلطات تمكنت من إخماد الحريق، وأشارت السلطات الروسية، إلى مشاركة 50 شخصًا و 20 قطعة من المعدات في عمليات إخماد الحريق، بينهم 43 شخصًا و 17 قطعة من المعدات من وزارة الطوارئ الروسية.