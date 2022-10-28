الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة بالجيزة

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق نشب داخل سيارة بمنطقة الجيزة دون خسائر، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق داخل سيارة

كان بلاغ ورد إلى العميد دكتور حسن دكروري، مأمور قسم شرطة الجيزة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في سيارة بشارع النهضة، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان برئاسة اللواء علاء فتحي نائب مدير أمن الجيزة.

وتبين من الفحص في أثناء سير السيارة تفاجأ قائدها بانبعاث أدخنة من مقدمة السيارة ونشوب حريق بها، وتمكنت القوات من السيطرة عليه، وأخمد بمعرفة الحماية المدنية، كما نتج عن ذلك حدوث تلفيات في مقدمة السيارة فقط دون حدوث إصابات.

وبمناقشة قائدها أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في مقدمة السيارة، و لم يتهم أحدا، واتخذت الإجراءات القانونية.