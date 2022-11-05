ضبط عاطل لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية من محطة كهرباء جرجا في سوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة كهرباء جرجا، جنوب محافظة سوهاج، من ضبط عاطل يقوم بسرقة أسلاك كهربائية، بحوزته آلة حادة «كتر وكماشة» حديدية.

مديرية أمن سوهاج تتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جرجا، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة كهرباء جرجا من ضبط المدعو «محمد ن ع ا ح» 26 سنة، عاطل، ويقيم بناحية المشتل دائرة مركز جرجا حال قيامه بسرقة أسلاك كهربائية بطول 6 أمتار مغذية لكشافات الإنارة بسور المحطة، وبحوزته آلة حادة «كتر» وكماشة حديدية.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم؛ تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا.