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السيطرة على حريق اندلع في «حوش» بسوهاج دون خسائر بشرية

كتب:

فهد فكري بلوم
08:51 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
سيارات الإطفاء - أرشيفية

سيارات الإطفاء - أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب في حوش بقرية البواريك التابعة لمركز المنشأة جنوب سوهاج، بسبب حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

حريق في حوش منزل بالبلينا

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق في حوش بناحية البواريك بدائرة المركز.

حريق دون خسائر بشرية

وبالانتقال وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «سعد ر ج»، 57 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال مالك الحوش، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، مُضيفًا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم فهد فكري بلوم