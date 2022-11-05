بعد القبض على تاجر عملة.. قانوني: العقوبة تصل إلى السجن والغرامة

بعد أن ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، متهما بتبيض 30 مليون جنيه بالدقهلية من الإتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير قانونية وخارج السوق المصرفي، أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفي هذا الصدد عقب ياسر سيد المحامي بالنقض على مصير المتهم، والعقوبة التي ينتظرها.

عقوبة الاتجار في العملة

وقال المحامي بالنقض إن قانون العقوبات حدد في المادة 126، عقوبة المتهم بتبيض الأموال، إذ نصت على أن تكون عقوبة كل من خالف أي من أحكام المواد 111، 113، 114 ،117 من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز5 ملايين جنيه.

غرامة تساوى المبلغ محل الجريمة

وأوضح أنه تم إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات، وتختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على «يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة».

غسل 30 مليون جنيه

ووفقًا لبيان أعلنته وزارة الداخلية، أن المتهم حاول غسل 30 مليون جنيه، وكان تحصل عليهم من نشاطه الإجرامى، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وكأنها ناتجة عن طريق تأسيسه 3 شركات، وشراء سيارة وقطعتي أرض زراعية، وإيداعه لبعض الأموال في مختلف البنوك لإخفاء مصدرها.